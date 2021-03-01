Пашинян созвал заседание Совбеза Армении по вопросам безопасности

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 1 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения вопросов безопасности. Как сообщило правительство страны, участники заседания обсудили вопросы «внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути».

При этом, о чем конкретно разговаривали на заседании, в пресс-службе кабмина не уточнили.

Администрация президента Апмении Армена Саркисяна также заявила, что Пашинян направил главе республике повторное предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и всего правительства республики, заявив, что кабмин не в состоянии больше «принимать адекватные решения». Премьер-министр, назвав такие требования попыткой военного переворота, заявил об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил. Однако президент отреагировал отказом, сославшись на мнения юристов и экспертов, которые сочли проект указа «в корне противоречащим Конституции».