Минобороны РФ утвердило новые флаг и эмблему морской пехоты Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России утвердило новый флаг и эмблему морских пехотинцев. Образцы новой символики были разосланы во все соединения морской пехоты.

Как передает газета «Известия», на символике морских пехотинцев появились красные и чёрные цвета, а в центре помимо традиционного якоря изображена граната.

В основе нового флага лежит прямой Георгиевский крест белого цвета с расширяющимися концами, украшенный красными и черными полосами, которые символизируют принадлежность морской пехоты к флоту, а также к силам, которые действуют на суше. Якорь в центре флага остался без обрамления, но на его фоне появилась граната образца XVIII столетия, которыми были вооружены суворовские гренадеры.

Новый символ морпехов заметно отличается от предыдущего, который представлял собой тот же Андреевский флаг, символ Военно-морского флота, но в его центре находился якорь в черном кругу, обрамленном красной каймой.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, военное ведомство при помощи новой символики привело к единообразию все флаги родов войск и служб.