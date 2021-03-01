В России за сутки зафиксировано 11,5 тысяч новых заражённых коронавирусом

В России выявлен 11 571 новый случай коронавируса Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявили 11 571 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что новые заражённые сегодня, 1 марта, есть в 84 регионах России из 85. У 12% из них не было никаких симптомов COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 4,25 миллиона человек.

Пятью регионами с наибольшим числом заболевших стали Москва с 2 097 случаями заражения коронавируса, Санкт-Петербург с 943 заражёнными, Московская область, где заразились 629 человек, Нижегородская и Воронежская области, где за сутки выявили 386 и 293 новых заражённых соответственно.

Число погибших от коронавируса в России достигло 86 455 человек. За последние сутки умерло 333 человека.

Выписались после лечения от коронавируса за сутки 11 277 человек, а с момента начала пандемии коронавируса в России выздоровели уже почти 3,8 миллиона человек.