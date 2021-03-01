В марте 2021 года Россию накроет три волны арктических вторжений Фото: Shutterstock

На календаре первый день весны, но весна календарная вовсе не значит, что пора прятать теплые вещи подальше в шкаф. По прогнозам синоптиков, настоящее тепло в этом году придет с опозданием на 7-10 дней.

Традиционно весна в центральной части страны приходит в конце марта, на этот раз ее ждет в первой декаде апреля.

А до этого территорию страны накроют две-три волны арктических вторжений. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Все оттепели обманчивы, - отметил синоптик в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что март – это зимний месяц в России, что подтверждают многолетние наблюдения за погодой. Весна 2021 года не станет исключением.

Оттепели сменятся кратковременными, но достаточно мощными похолоданиями. Первая волна холода придет в канун празднования Международного женского дня.

- В дневные часы будет – 5..-10 градусов мороза, а в ночные столбик термометров может опуститься до -15…, - рассказывает Тишковец.

Приблизительно к 27 марта в Москве ближайших регионах начнет устанавливаться первое тепло. А к 10-12 апреля должен сойти снежный покров.

- Апрель должен быть теплым. Будет бурное снеготаянье, половодье. Наконец-то заполнятся водой реки Среднерусской равнины, которые в основном и наполняются за счет, скажем так, небесной влаги — снега и дождей. А к 18-19 марта в Россию вернутся первые перелетные птицы, - отметил эксперт.

Ранее эксперты предположили, что обильные снегопады, которые были зафиксированы минувшей зимой, могут негативно сказаться на озимых.

- Большое количество снега может неблагоприятно сказаться на озимых. Может произойти их выбривание. В марте при толстом слое снега растения могут задыхаться, наступит своего рода асфиксия, - отметил в беседе с "Известиями" доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

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