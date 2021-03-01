Противники Пашиняна покинули правительственное здание в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна покинули правительственное здание в Ереване, в которое ворвались ранее, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

- Вот оно правительственное здание, в которое по сообщениям информагентств ворвались несколько противников действующего премьера Никола Пашиняна, якобы они пытались захватить это здание, - рассказал с места событий журналист "КП".

- На самом деле, конечно, ничего подобного здесь не происходило, сейчас обстановка возле здания совершенно спокойная, как рассказали нам люди, выходящие оттуда. Полчаса назад в это правительственное здание забежали четыре человека с громкоговорителем. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, но после того, как продекларировали то, что хотели, покинули здание. Сейчас в нём нет противников Пашиняна, но тут присутствует внутри усиленный наряд милиции. Они не пропускают внутрь журналистов, - добавил Александр Коц.