Туктамышева - в сборной России. Фото: Мария ЛЕНЦ

После завершения финала Кубка России по фигурному катанию 2021 была поставлена точка в интриге о составе сборной страны на чемпионат мира этого года. Турнир пройдет в Стокгольме в конце марта и у женщин в тройку вошли Анна Щербакова, Александра Трусова (попали за счет итогов чемпионата России 2021) и Елизавета Туктамышева. "Императрица" попала в команду за счет хороших выступлений в финале Кубка России 2021. Чемпионка мира 2015 года будет кататься на турнире в Швеции.

В мужской части соревнований нашу команду представят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Трио у спортивных пар - это Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В танцах на льду за Россию будут сражаться Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Напомним, что Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году не проводился из-за пандемии коронавируса. А в этом сезоне соревнования пройдут с 22 по 28 марта. Последней, на текущий момент, чемпионкой мира в женском катании, к слову, является Алина Загитова. Она выиграла турнир в 2019 году в японской Сайтаме.