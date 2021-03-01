Россиянки рассказали, что мечтают получить на 8 Марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянки назвали самые идеальные подарки на 8 Марта. Опрос был проведен сервисом для размещения объявлений «Авито».

Большинство респонденток (38%) назвали идеальным подарком ювелирные украшения.

Вторая строчка по популярности (30%) у косметики и парфюмерии. А третья позиция ( 27%) осталась за подарочными сертификатами. Те, кто выбрал данный подарок, признались, что хотят самостоятельно купить презент.

В вопросах подарков у мужчин свои взгляды, и они несколько расходятся с женскими. 44% намерены подарить своей прекрасной половинке косметику или парфюмерию.

Менее ожидаемыми в качестве подарка оказались загородные поездки (17%), путевки (15%) и книги (10%).

Еще 7% хотят получить в подарок посуду, а 2% обрадуются алкогольному напитку. Крайне практичных дам оказалось всего 1%, они предпочитают в качестве подарка деньги.

28% приобретут подарочный сертификат, а 27% участников опроса готовы подарить ювелирные украшения.

Стоит отметить, что по мере приближения праздника, спрос на подарочные сертификаты вырос на 25%, а на ювелирные украшения – на 52%.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то большинство (71%) потратят на подарок на 8 Марта до 5 тысяч рублей ( 15% - до 1 тысячи, 35% - от 1 до 3 тысяч рублей).

На более солидные траты готовы 15% участников опроса, они запланировали покупку презента в пределах 5-10 тысяч рублей. А свыше 10 тысяч рублей потратят только 6% мужчин, пишет газета "Известия".

Кстати, в праздничный день на улице будет морозно. Синоптики предупреждают, что плюсовая температура не сохранится, возможны осадки в виде снега, пишет ФАН.