Песков заявил, что от других стран поступает много заявок на поставки российской вакцины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян получает много обращений о поставках российской вакцины против коронавируса от других стран, однако на данный момент производственные мощности страны не позволяют удовлетворить все. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив, что работа в данном направлении ведется.

«Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения … Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их всех удовлетворять, однако обороты производственные растут каждую неделю ... Поэтому, конечно, будет вестись работа», - сказал представитель Кремля, уточнив, что продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок занимается РФПИ.

Напомним, ранее Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России. Пресс-секретарь отметил, что по мере того как будут расти темпы вакцинации, будут увеличиваться и производственные мощности, подчеркнув, что на данный момент темпы вакцинации в стране «соответствуют периоду».