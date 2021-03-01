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Коронавирус Covid-19

Песков заявил, что от других стран поступает много заявок на поставки российской вакцины

Представитель Кремля отметил, что на данный момент производственные мощности страны не позволяют удовлетворить все запросы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян получает много обращений о поставках российской вакцины против коронавируса от других стран, однако на данный момент производственные мощности страны не позволяют удовлетворить все. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив, что работа в данном направлении ведется.

«Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения … Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их всех удовлетворять, однако обороты производственные растут каждую неделю ... Поэтому, конечно, будет вестись работа», - сказал представитель Кремля, уточнив, что продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок занимается РФПИ.

Напомним, ранее Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России. Пресс-секретарь отметил, что по мере того как будут расти темпы вакцинации, будут увеличиваться и производственные мощности, подчеркнув, что на данный момент темпы вакцинации в стране «соответствуют периоду».

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