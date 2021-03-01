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Бывшего главу ПФР Максима Топилина назначили старшим советником главы РЖД

Топилин возглавлял Пенсионный фонд с января 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен на пост советника генерального директора Российских железных дорог, сообщили в РЖД агентству РИА Новости.

12 февраля сайт KP.ru сообщил, что председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Максима Топилиона от должности главы ПФР и назначил на это место Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд соцстрахования.

Топилин возглавил ПФР 23 января 2020 года, покинув должность министра труда и социальной защиты, которую занимал с мая 2012 года.

С 1994 по 2001 годы Топили работал в аппарате правительства, а в июле 2001 года занял пост заместителя министра труда и социального развития. В марте 2004 года возглавил Федеральную службу по труду и занятости и оставался на этой должности до июля 2008 года.