Бывшего главу ПФР Максима Топилина назначили старшим советником главы РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен на пост советника генерального директора Российских железных дорог, сообщили в РЖД агентству РИА Новости.

12 февраля сайт KP.ru сообщил, что председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Максима Топилиона от должности главы ПФР и назначил на это место Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд соцстрахования.

Топилин возглавил ПФР 23 января 2020 года, покинув должность министра труда и социальной защиты, которую занимал с мая 2012 года.

С 1994 по 2001 годы Топили работал в аппарате правительства, а в июле 2001 года занял пост заместителя министра труда и социального развития. В марте 2004 года возглавил Федеральную службу по труду и занятости и оставался на этой должности до июля 2008 года.