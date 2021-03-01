Пашинян рассказал, что его дезинформировали по поводу российских «Искандеров»

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что в ситуации с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», которые он ранее назвал неработоспособными, ему неправильно доложили информацию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

Пресс-секретарь сообщила, что Пашинян и президент России Владимир Путин во время недавно состоявшегося телефонного разговора обсудили также заявление премьера Армении о применении со стороны Армении систем «Искандер». «Пашинян на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили», - заявила Геворкян армянскому государственному информагентству «Арменпресс».

По ее словам, заявление Пашиняна «не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества». Геворкян отметила, что Армения продолжает тесно сотрудничать с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий, добавив, что «не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире».

Напомним, ранее бывший президент Армении Сержа Саргсяна, обвинил действующие власти республики в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта в Карабахе. В ответ Пашиняна заявил, что ракета «Искандер» якобы не взорвалась. Позже Минобороны РФ сообщило, что «Искандеры-М» не применялись в Нагорном Карабахе.