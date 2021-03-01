Песков раскритиковал доклад Bloomberg о скачке цен на продукты в России

В Кремле раскритиковали доклад Bloomberg о скачке цен на продукты, заявил Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не согласны с докладом Bloomberg, в котором сказано, что Россия относится к "горячим точкам" по росту цен на продукты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти выводы неверными.

Журналисты во время ежедневного брифинга попросили официального представителя Кремля прокомментировать данные агентства Bloomberg, которое включило Россию в список стран, где на фоне роста цен на продукты возможны протесты. Кроме того, компания NielsenIQ выпустила доклад о том, что на доходах более 50% россиян отразились последствия пандемии, а 70% граждан приходится экономить на еде. Дмитрия Пескова также попросили прокомментировать тему продуктовых сертификатов и методы борьбы с экономическим последствиями эпидемии.

Песков заявил, что в экспертных кругах обсуждают тему продуктовых сертификатов.

- Но, что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны, - отметил глава пресс-службы президента.