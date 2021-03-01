Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района в Ереване

Сторонники оппозиции, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продолжают свои акции в Ереване.

Как переедает РИА Новости, противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана. Оппозиционеры заявили о наличии у них информации о том, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг премьер-министра. Протестующие прошли по коридорам здания, скандируя «Нация, армия, победа» и «Армения без Никола». Вся акция продлилась несколько минут.

Напомним, ранее противники Пашиняна ворвались в правительственное здание Еревана, где расположено несколько министерств. Участники акции вошли в здание, выкрикивая тот же лозунг «Армения без Никола», но не прошли дальше поста охраны и покинули здание.