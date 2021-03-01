Песков заявил, что Путин и Байден не обсуждали статус Крыма

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал заявление американского лидера о том, что Вашингтон «никогда не признают аннексию» Крыма. Песков отметил, что никакой аннексии не было, а решение о воссоединении было законным и «в строгом соответствии со всеми нормами международных прав».

«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма», - заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь заключил, что должен быть признан факт воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума, прошедшего в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД незалежной предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.