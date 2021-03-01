Путин: Российские вакцины эффективны для защиты от новых штаммов коронавируса

Путин на встрече со Скворцовой заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавируса, имеющиеся у России, эффективны для борьбы с новыми штаммами коронавируса, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

- Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, - подчеркнул Путин.

Вероника Скворцова отметила, что в России выявлено уже 3,5 тысячи мутаций, все они нейтральны и не повлияют на течение пандемии коронавируса в стране.

- За исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции. Из них четыре — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене, - добавила глава ФМБА.

Скворцова также добавила, что в обоих случаях вакцина "Спутник V" и вакцина "ЭпиВакКорона" эффективны.

Сайт KP.ru сообщил также, что глава ФМБА заявила о разработке вакцины от коронавируса, которая способна на клеточном уровне защитить от заражения коронавирусом на 13-17 лет.