Экс-президента ФК "Барселона" Бартомеу арестовали по делу о коррупции

Жозеп Бартомеу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 1 марта, полиция Каталонии арестовала бывшего президента ФК «Барселоны» Жозепа Марию Бартомеу по делу о коррупции в футбольном клубе.

Как сообщает радиостанция Cadena SER, каталонская полиция также задержала еще двух человек, после того, как правоохранительные органы провели обыски в офисе «Барселоны». По версии следствия, Жозепа Бартомеу заключал сделки от имени футбольного клуба в целях получения личной прибыли.

По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом «Барселоной» организации, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков, а также других лиц, выступающих против совета директоров футбольного клуба во главе с Бартомеу.

Напомним, Бартомеу являлся президентом «Барселоны» с 2014 по 2020 годы.