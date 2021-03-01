Рябков сообщил о влиянии авиаудара США по Сирии на диалог по СВПД

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиаудар США по Сирии оказал влияние на возможность организации неформальных дипломатических консультаций Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Удар в нарушение международного права по объектам в Сирии, которые, как утверждается американскими представителями, имели отношение к поддерживаемым Ираном формированиям, пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи», - приводит ТАСС слова дипломата.

Замглавы МИД РФ выразил уверенность в том, что влиятельные силы в США предприняли определенные шаги, чтобы сорвать неформальные дипломатические консультации.

Как отметил Рябков, российская сторона сожалеет, что в настоящее время не удается организовать неформальную встречу между Вашингоном и участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что в ночь на 26 февраля в ответ на атаки на американские объекты в Ираке военные США приняли решение нанести авиаудар по нескольким объектам проиранских сил, расположенных на территории Сирии. Позже президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что атака была необходима для предотвращения планируемых нападений проиранских группировок на американских военных и силы международной коалиции в Ираке.