В России разрабатывают вакцину от COVID Мир-19, дающую клеточный иммунитет на 13-17 лет

ФМБА разрабатывает вакцину от COVID с иммунитетом на клеточном уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защитить от заражения коронавирусом на клеточном уровне, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Она также уточнила, что антитела остаются эффективными несколько месяцев, а клеточный иммунитет может защищать от коронавируса годами, иногда - 13 - 17 лет.

Вероника Скворцова объяснила: если вирус изменится до такой степени, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, специалисты смогут разработать вакцину нового поколения. Она отличается от предыдущих тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса.

- Прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность, - добавила Скворцова.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам Владимира Путин, разработанные в России вакцины от коронавируса, эффективны против новых мутаций COVID-19.