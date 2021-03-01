МИД РФ: Россия ответит на новые санкции Евросоюза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва ответит на новые санкции Брюсселя. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Конечно, реакция будет с нашей стороны», - заявил дипломат.

Комментируя возможный ответ на новые санкции, Грушко заявил, что на данный момент бессмысленно «гадать на кофейной гуще».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее поступило сообщение, что постпреды Европейского Союза согласовали санкции в отношении России по делу Алексея Навального и отправили на утверждение министрам список ограничений против россиян, которые причастны к аресту блогера. Ожидается, что имена фигурантов санкционного списка будут известны на этой неделе.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерения Брюсселя расширить санкционный список из-за дела Навального цирком и «заранее разыгранной абсурдной историей».