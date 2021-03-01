Правительство внесло в Думу законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который обязывает жителей страны эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации по первому требованию властей. Документ в понедельник, 1 марта, опубликовали в базе данных нижней палаты.

Напомним, что данный законопроект разработало еще в прошлом году МЧС России. Согласно документу люди, находящиеся в местах ЧС, могут быть подвержены обязательной эвакуации, если будет принято соответствующее решение. Принятие такого документа позволит повысить оперативность реагирования на происшествия.

Изменения предлагается внести в закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

- Проект предусматривается введение возможности принудительной эвакуации россиян с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуации, - говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива также предлагает установить обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам на безвозмездной основе. Отмечается, что это необходимо для своевременного реагирования спасателей на ЧС.