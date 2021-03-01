Захарова: Россия осуждает нападение на сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва решительно осуждает нападение на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив недоумение по поводу реакции Киева на данный инцидент.

«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, российская сторона принимает все необходимые меры для нормального и безопасного функционирования данных учреждений в России. Она также отметила, что представительство дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу».

Как сообщила представитель МИД РФ, исполняющий обязанности генконсула Украины заявил, что украинская сторона не усматривает политической подоплёки в случившемся.

«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики», - подчеркнула она.

Захарова сообщила, что МИД РФ получил от украинского внешнеполитического ведомства ноту протеста с требованием расследовать инцидент и указанием на «неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия».

Госпогранслужба Украины 19 февраля сообщила, что на её сотрудника, который охранял украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение. Мужчине нанесли два ножевых ранения.