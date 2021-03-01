Производство антисептиков в России выросло в восемь раз в 2020 году

Производство антисептиков в России выросло в 8 раз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею ограничительные меры, химическая промышленность в России за минувший год выросла на 5,4%. Помогло нарастить объемы производства то, что предприятия активно включились в антиковидную работу. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

«При поддержке минпромторга многие переориентировали свои мощности на выпуск кожных антисептиков и дезсредств, медицинских перчаток, защитных очков и щитков. Это позволило наладить бесперебойные поставки такой продукции в медицинские организации и обеспечить население необходимыми средствами индивидуальной защиты», - цитирует Иванова «Российская газета».

Так, по словам замминистра, в период с марта по июнь 2020 года в России удалось увеличить производство антисептиков в восемь раз, медицинских перчаток – в 10 раз, защитных очков – более чем в пять раз.

Напомним, в начале второй волны коронавируса в России был зафиксирован новый всплеск спроса на средства индивидуальной защиты. Так, в августе-сентябре 2020 года в Москве спрос на маски вырос на 141%, а спрос на антибактериальные средства – на 151%, передает Москва 24.