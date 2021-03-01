Зеленский ввел в действие санкции против десяти экс-офицеров

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении, а также еще десяти бывших высокопоставленных военных, среди которых экс-глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Ограничения были введены в рамках дела о финансировании терроризма. Документ опубликован в понедельник, 1 марта, на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в президентском указе.

В санкционный список также входят бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, а также контр-адмирал Денис Березовский, генерал-майор юстиции Сергей Нянчура, генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор Владимир Товский, генерал-майор Юрий Катовский, генерал-майор Валентин Ханжи, контр-адмирал Дмитрий Шакура и вице-адмирал Сергей Елисеев. Попавшие под ограничения лишаются всех государственных наград и званий.

Контроль за выполнением решения будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования в понедельник, 1 марта 2021 года.

Напомним, ранее на Украине санкции ввели в отношении 19 юридических лиц, а также пяти российских граждан и трёх украинских граждан, среди которых владельцы самолетов, осуществляющих перелеты в России. В санкционный список также попал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчук и его жена.