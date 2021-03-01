Доктор медицинских наук рассказал, почему в 2021 году не было эпидемии гриппа

Врач рассказал, почему в 2021 году не было эпидемии гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

С появлением коронавирусом заболеваемость гриппом быстро пошла на спад. Такая тенденция наблюдается еще с прошлой весны. И.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов объяснил, почему в 2021 году вовсе не было эпидемии гриппа и связано ли это с COVID-19.

На это есть несколько причин. Во-первых, снижение миграции: в связи с пандемией люди стали гораздо меньше путешествовать, переезжать из одного региона в другой. Кроме того, сейчас применяются строгие противоэпидемиологические меры, коих не было ни в один из эпидсезонов гриппа. Это дистанцирование, использование масок, распределение потоков пациентов в медицинских учреждениях.

- Есть такое понятие - базовое репродуктивное число. Оно показывает, сколько здоровых людей потенциально может заразить один заболевший. Для гриппа это число 1,3 - 1,5. А для ковида достигает 3,5, то есть в два с лишним раза выше. Поэтому при соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий риск заразиться гриппом становится ниже, - объяснил специалист в интервью kp.ru.

Еще одной немаловажной причиной стала вакцинация. В этом году прививки от гриппа сделали практически 60% населения страны.