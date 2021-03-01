ФАС проверяет обоснованность повышения цен производителями куриного мяса и яиц Фото: Мария АНАНОВА

Специалисты российской Федеральной антимонопольной службы приступили к проверке производителей мяса курицы и куриных яиц по соблюдению требований антимонопольных законов по поручению вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом представители ведомства сообщили в понедельник, 1 марта.

- ФАС начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Сегодня вице-премьер Андрей Белоусов после совещания по мониторингу цен на социально значимые продукты поручил службе как можно быстрее проверить производителей на предмет обоснованности повышения цен на куриное мясо и яйца, а также злоупотребления доминирующим положением.

Как ранее писал сайт kp.ru, по мнению специалистов российского Минсельхоза, в стране в 2021 году нет предпосылок для значительного роста цен на мясо птицы и яйца. В министерстве объяснили, что допускают увеличение стоимости отпускных на эти продукты в краткосрочной перспективе, но этот рост цен должен остаться в рамках продовольственной инфляции.