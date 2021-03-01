В Ереване на два митинга собираются сторонники и противники Пашиняна Фото: REUTERS

В Ереване в понедельник, 1 марта, запланирована два митинга сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция планирует начать акции 18 часов на проспекте Баграмяна, а в десяти минутах неспешной ходьбы - на площади Республики в 18.30.запланирована акция сторонников главы правительства.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, на проспекте Баграмяна за 40 минут до начала акции оппозиции, народу значительно больше, чем на Площади Республики, где собираются сторонники премьер-министра.

Как писал сайт kp.ru, ранее противники Пашиняна ворвались в правительственное здание Еревана, где расположено несколько министерств, а также в префектуру центрального района столицы Армении. Участники акции выкрикивали лозунги «Нация, армия, победа» и «Армения без Никола», но в случае с правительственным зданием не прошли дальше поста охраны и покинули здание.

Напомним, протестные акции в Армении усилились после того, как отставки Пашиняна и всего правительства республики потребовали Вооруженные силы страны, заявив, что кабмин больше не может «принимать адекватные решения».