Вирусолог объяснил, мог ли коронавирус вытеснить вирус гриппа Фото: Shutterstock

С появлением коронавируса во всем мире резко упала заболеваемость гриппом. Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов объяснил, мог ли COVID-19 в действительности вытеснить грипп.

Пока что у ученых нет достоверных данных о взаимодействии возбудителей гриппа и коронавируса в организме человека. Но эту версию исключать нельзя. Такой механизм, действительно, существует. Он называется "интерференция вирусов" - когда один подавляет другой.

- С другой стороны, в мире есть наблюдения о сочетанной инфекции – когда пациенты инфицированы возбудителями COVID-19 и гриппом одновременно. Известно, что, в частности, у пожилых людей такое сочетание протекает более тяжело и приводит к худшим последствиям, - рассказал медик в интервью kp.ru.

Лиознов напомнил и о других факторах, благодаря которым уменьшилась заболеваемость гриппом. Во-первых, это снижении миграции: туристических поездок, командировок и так далее. Во-вторых, сейчас применяются достаточно строгие меры, которых не было ни в один из эпидсезонов.