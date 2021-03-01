Украинский депутат придумал для русского языка новое название Фото: REUTERS

Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания решил перейти с украинского на русский язык, но придумал для него новое название.

«Доброго дня, шановні коллеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском», - приводит издание «Цензор» заявление депутата, который призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.

Напомним, на Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что украинский школьник поругался с военными из-за разговора на русском языке. Ученик одиннадцатого класса, являясь кандидатом в мастера спорта по боксу, начал угрожать представителю военкомата, которые решили перейти на русский язык.