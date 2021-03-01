Вирусолог объяснил, в чем опасность отсутствия эпидемии гриппа

Как выяснилось, отсутствие вирусов гриппа усложнит процесс вакцинации в следующем году Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирусная пандемия, единожды закрепившись в человеческой популяции, за 2020-й год вытеснила прочие вирусные заболевания — в частности, грипп. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Он отметил, что в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсы, по словам медика, вполне очевидны: люди не болеют гриппом и двумя инфекциями сразу. Этого удалось достичь и благодаря массовой вакцинации: в этом году от гриппа привили максимальное количество человек россиян.

Специалистов больше беспокоит последующая вакцинация: для выработки рекомендаций Всемирная организация здравоохранения изучает тысячи различных вирусов гриппа. Таким образом она выясняет, какие штаммы вакцины потребуются в следующий раз.

«Традиционно в конце февраля – начале марта каждого года ВОЗ объявляет производителям, какие штаммы следует использовать для производства гриппозных вакцин. В этом году ситуация другая, вирусов гриппа было немного. И, конечно, это осложняет разработку рекомендаций», — пояснил Лиознов.