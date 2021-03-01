Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ

Петр Толстой Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы при запуске трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.

В ходе своего заявление на круглом столе «Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация» Толстой призвал отдельно пересмотреть роль России в данной организации

«Мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны», - добавил он, комментируя возможные действия Москвы в случае запуска трехсторонней процедуры, назвав эту процедуру унизительной историей, которую российская сторона не должна терпеть.

Напомним, ранее постпред РФ при СЕ Иван Солтановский опроверг слухи о скором выходе России из Совета Европы, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич, призвал не допускать превращения ПАСЕ в арену для сведения счетов.