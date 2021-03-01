Карла Бруни назвала несправедливым приговор своему мужу Николя Саркози Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози модель Карла Бруни отреагировала на приговор, который вынес сегодня суд Парижа ее супругу. На своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 1 марта, она написала, что «борьба продолжится».

- Борьба продолжится, правда будет раскрыта, - написала Карла Бруни. Публикацию бывшая первая леди Франции сопроводила хэштегом «несправедливость», а также опубликовала свою фотографию с мужем.

Как писал сайт kp.ru, сегодня парижский суд признал бывшего лидера Франции Николя Саркози виновным в коррупции и «торговле влиянием», приговорив его к трем годам лишения свободы. Из этого срока Саркози только один год проведет в тюрьме, еще два года – условные.

По версии следствия, через адвоката экс-президент Франции мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен сотрудник Кассационного суда должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании, касающемся обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози со стороны наследницы компании L'Oreal в 2007 году.