Врач рассказал, помогают ли защититься от коронавируса вакцины от гриппа, полиомиелита и БЦЖ

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов развеял миф о том, что прививка от гриппа способна спасти от коронавирусной инфекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов развеял миф о том, что прививка от гриппа способна спасти от коронавирусной инфекции. В интервью «Комсомольской правде» он пояснил, что любые вакцины работают лишь против конкретного возбудителя, для которого они были разработаны — против других вирусов они бессильны.

«С другой стороны, вакцинация от гриппа хороша тем, что, по крайней мере, предупреждает развитие гриппозной инфекции и риск сочетанной инфекции грипп + Ковид», — отметил медик.

Еще одним плюсом вакцинации от гриппа и иных инфекций, по словам Лиознова, является то, что это помогает человеческому организму выработать так называемый неспецифический иммунитет, что в целом повышает его защиту. Однако на данный момент ученые не нашли никаких подтверждений эффективности БЦЖ или полиомиелитной вакцины в борьбе с COVID-19.