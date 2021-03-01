В Самарской области провели сложную операцию ребенку

Врачи провели сложнейшую операцию. Фото: Минздрав Самарской области.

В Самарской области врачи детской областной больницы провели сложнейшую операцию 11-летнему ребенку. Ему удалили опухоль в забрюшинном пространстве, ситуация осложнялась риском возникновения кровотечения. Однако опыт врачей и наличие высокотехнологичного оборудования помогли справиться с задачей.

- Перед операцией мы провели дообследование, выполнено КТ и МРТ брюшной полости с контрастным усилением, что позволило определить точную локализацию опухоли и её взаимосвязь с соседними органами, - рассказал и.о. заведующего отделением детской хирургии больницы Евгений Новоженов.

В итоге вмешательство хирурги выполняли через 10-сантиметровый разрез, это стало настоящим чудесным спасением. Каждый год врачи хирургического отделения больницы проводят более 1000 операций юным жителям региона и могут производить все более сложные вмешательства. В одно из крупнейших медицинских учреждений области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» поступает самое современное технологичное оборудование». В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно.