Вирусолог Альтштейн о коллективном иммунитете: "У нас очень сильные антивакцинные настроения"

Вирусолог прокомментировал данные Роспотребнадзора о числе россиян с иммунитетом к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу. Пока таких немного - всего восемь-девять миллионов человек, то есть 5,7-6% населения страны.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что не стоит слишком сильно доверять этим цифрам.

- Непонятно, как они получены. Такое впечатление, что просто сложили число людей, которые переболели, у нас их порядка 4 миллионов, и к ним добавили 4 миллиона вакцинированных. И получили вместе 8 миллионов. И это якобы устойчивость, - объяснил медик в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, есть довольно много бессимптомных случаев, которые не учитываются. Поэтому точно определить процент людей с иммунитетом к коронавирусу очень сложно.

Альтштейн отметил, что говорить о коллективном иммунитете пока рано. Дело в том, что вакцинация сейчас продвигается достаточно медленно из-за нежелания людей делать прививки.

- У нас очень сильные антивакцинные настроения. И добиться того, чтобы у нас привили половину населения – это будет очень сложная задача, - заключил эксперт.