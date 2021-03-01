В рамках соглашения с «Аэрофлотом» «Победа» сохранит собственные стандарты провоза ручной клади

Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг Фото: Shutterstock

При стыковочных рейсах в аэропорту Шереметьево пассажиров при пересадке с «Аэрофлота» на «Победу» обяжут сдавать в багаж ту ручную кладь, которую по стандарту «Аэрофлота» допустимо брать с собой на борт, даже если она не попадает под стандарты лоукостера.

Как пояснил директор «Победы» Андрей Калмыков, по договору с «Аэрофлотом» «Победа» сохранит собственные стандарты провоза ручной клади.

Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг. «Победа» не ограничивает ручную кладь по количеству и весу, но выдвигает два важных условия: она должна свободно помещаться в измеритель габаритов, а общий размер всех предметов не должен превышать 36×30×27.

«При стыковочном рейсе клиенты, пересаживаясь с «Аэрофлота» на «Победу», должны будут сдать ручную кладь», — пояснил топ-менеджер компании ТАСС.

Он добавил, что если в тариф «Аэрофлота» будет включен провоз такой ручной клади, то при пересадке на рейс «Победы» пассажиру не потребуется доплачивать, что, в свою очередь, сократит время обслуживания клиентов.

В ближайшее время «Аэрофлот» и «Победа» подпишут код-шеринговое соглашение, в рамках которого стыковочные рейсы компаний будут осуществляться с 11 мая. Билеты на такие рейсы появились 26 февраля.