Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В рамках соглашения с «Аэрофлотом» «Победа» сохранит собственные стандарты провоза ручной клади

Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг
Анастасия Щербакова
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг

Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг

Фото: Shutterstock

При стыковочных рейсах в аэропорту Шереметьево пассажиров при пересадке с «Аэрофлота» на «Победу» обяжут сдавать в багаж ту ручную кладь, которую по стандарту «Аэрофлота» допустимо брать с собой на борт, даже если она не попадает под стандарты лоукостера.

Как пояснил директор «Победы» Андрей Калмыков, по договору с «Аэрофлотом» «Победа» сохранит собственные стандарты провоза ручной клади.

Сейчас по стандартам «Аэрофлота» билет экономкласса позволяет провезти одну сумку весом не более 10 кг. «Победа» не ограничивает ручную кладь по количеству и весу, но выдвигает два важных условия: она должна свободно помещаться в измеритель габаритов, а общий размер всех предметов не должен превышать 36×30×27.

«При стыковочном рейсе клиенты, пересаживаясь с «Аэрофлота» на «Победу», должны будут сдать ручную кладь», — пояснил топ-менеджер компании ТАСС.

Он добавил, что если в тариф «Аэрофлота» будет включен провоз такой ручной клади, то при пересадке на рейс «Победы» пассажиру не потребуется доплачивать, что, в свою очередь, сократит время обслуживания клиентов.

В ближайшее время «Аэрофлот» и «Победа» подпишут код-шеринговое соглашение, в рамках которого стыковочные рейсы компаний будут осуществляться с 11 мая. Билеты на такие рейсы появились 26 февраля.