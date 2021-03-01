Пашинян намерен перевести Армению к полупрезидентской форме правления Фото: Александр КОЦ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что в октябре текущего года планирует инициировать конституционные поправки для перехода республики к полупрезидентской форме правления. В 2018 году Саргсян сменил ее на парламентскую форму правления. С места событий в понедельник, 1 марта, передает специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

- Пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать поправки к конституции или принятие новой конституции. Переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием, - заявил политик на митинге.

Никол Пашинян заявил также, что все-таки готов провести внеочередные парламентские выборы. На митинге 25 февраля глава армянского правительства говорил, что отказался от этой идеи после соответствующего призыва своих сторонников.

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшней акции Пашинян попросил у своих сторонников прощения за все допущенные правительством страны ошибки. Он заявил, что требование военных об отставке кабмина – это результат влияния бывшего президента Армении.