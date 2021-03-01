ЕСПЧ рассмотрит запрос Минюста РФ об отмене обеспечительных мер по Навальному Фото: REUTERS

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению запрос российского Минюста об отмене обеспечительных мер в отношении Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил журналистам уполномоченный России при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

- Процессуальный документ официально направили в европейский суд с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой жалобу адвокатов заявителя. В документе содержатся четкие ссылки на Конвенцию о правах человека и правила суда, которые обосновывают нашу позицию, - сообщил замглавы Минюста России.

Михаил Гальперин добавил, что в решении ЕСПЧ по жалобе Навального не было ни одной ссылки ни на один факт или норму Конвенции по правам человека.

Как сообщал сайт kp.ru, 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального, ссылаясь на 39-ое правило регламента европейского суда об обеспечительных мерах. Глава Минюста России тогда назвал беспрецедентным и заведомо неисполнимым это требование, отметил, что РФ не сможет освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, поскольку это будет грубым вмешательством в работу суда суверенного государства.