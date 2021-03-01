Сторонники Пашиняна приблизились к акции оппозиции в Ереване Фото: Александр КОЦ

После митинга сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна направились к зданию парламента на площади Баграмяна, где в настоящее время проходит акция оппозиции.

- Сторонники Никола Пашиняна маршем пришли к перекрестку на улице Багромяна. За моей спиной находятся сторонники премьер-министра, а через дорогу - их противники. Дорога перекрыта полицией. Проходя мимо, сторонники Пашиняна свистят, - сообщил с места событий специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Он отметил, что несколько сторонников главы армянского правительства пытались рвануть в сторону оппозиционеров, однако правоохранители успели им помешать. Чуть позже колонна сторонников Пашиняна ушла в сторону от лагеря оппозиции по улице Корюн.

Напомним, в Ереване сегодня проходят сразу две акции: митинг сторонников Никола Пашиняна и митинг оппозиционеров, выступающих за его отстранение от должности премьер-министра Армении. Протесты начались несколько дней назад, когда Вооруженные силы республики потребовали отставки Пашиняна и правительства.

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Наш спецкор Александр Коц передает с места событий (подробности)