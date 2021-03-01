Минэкономразвития предложило провести перепись населения с 23 августа по 30 сентября

Минэкономразвития предложило провести перепись населения с с 23 августа по 30 сентября Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Минэкономразвития предлагает провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Перепись в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах пройдет с 1 апреля по 20 декабря.

Вся кампания обойдется в 40 миллиардов рублей, вместо 32, как предполагалось изначально. А оплату работу переписчиков увеличат с 18 до 25 тысяч рублей.

Из резервного фонда правительства Росстату дополнительно выделят 6,9 млрд рублей в 2021 году, 638 млн в 2022-м и 536 млн в 2023-м.

Напомним, из-за коронавируса перепись населения уже дважды переносили. Изначально рассчитывали, что она пройдет в октябре 2020 года. Однако из-за непростой эпидемиологической обстановки перепись пришлось перенести на апрель 2021-го, а затем на август-сентябрь.

Предварительные итоги должны быть готовы в марте 2022 года. А окончательные данные появятся в четвертом квартале 2023-го.