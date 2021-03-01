CNN: США намерены ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация нового американского президента Джозефа Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Ограничения США могут ввести уже на этой неделе, сообщил в понедельник, 1 марта, телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в американской администрации.

Отмечается, что введение санкций против России Вашингтон будет координировать с Европейским союзом. По данным телеканала, ограничения со стороны США должны стать «ответом на заключение в тюрьму» российского блогера Алексея Навального.

Источники в Белом доме сообщили, что конкретное содержание предстоящих санкций еще обсуждают, меры выработают в ближайшие дни.

Напомним, что сегодня постпреды Евросоюза согласовали санкции против российской стороны из-за ситуации с Навальным и отправили список ограничений на утверждение министрам. Ограничения планируют ввести против россиян, причастных к аресту блогера.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала планы Евросоюза расширить санкционный список из-за дела Навального цирком и заранее разыгранной абсурдной историей.

Представитель внешнеполитического ведомства России говорила также, что США всегда найдут повод для ввода новых санкций против РФ. По словам Захаровой, если США введет санкции, то реакция Москвы будет незамедлительна, но обдуманна.