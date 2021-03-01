ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал в ходе брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава организации уточнил, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в четырех из шести регионах.

- Это нас разочаровало, но не удивило. Мы стараемся понять причину роста количества заражений. От части он связан с ослаблением ограничений, а также появлением новых штаммов коронавируса и потерей людьми бдительности. Вакцинация очень важна, но полагаться только на вакцины – тоже ошибка. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с эпидемией, - сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе в мире зафиксировано свыше 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. За неделю до этого число новых инфицированных составляло менее 2,5 миллиона.

Напомним, что в России за последний день врачи выявили 11,5 тысяч новых заболевших, а общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в стране составило 4,25 миллиона человек.