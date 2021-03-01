Правительство России предложило освободить врачей от уголовного наказания за случайную утерю наркопрепаратов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона, который освободит медицинских работников от уголовного наказания за утерю по неосторожности наркотических средств, которые использовались в медицинских целях. Документ в понедельник, 1 марта, опубликовали в базе данных Госдумы России.

Изменение предлагается внести в статью номер 228.2 российского Уголовного кодекса.

- Действие не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если утрата данных веществ не причинила вреда, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в таком случае факт утраты должна зафиксировать специальная комиссия в установленном профильными властными органами порядке.