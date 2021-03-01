В Госдуме ответили "Нафтогазу", который усмотрел "посягательство на суверенитет" Украины в закупке газа из России

. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме ответили главе компании "Нафтогаз Украина" Андрею Коболеву. Тот ранее заявил о что сделки с Москвой по закупке газа якобы могут нести в себе угрозу для суверенитета Украины.

Заместитель председателя Госдумы, член комитета по энергетике Игорь Ананских напомнил, что Россия сотрудничает со множеством стран по импорту газа — и это сотрудничество взаимовыгодно для всех.

«Глава «Нафтогаза» совершенно некомпетентен в данной ситуации… Ему надо заняться экономикой, а не политикой, тогда будут более осмысленные, ответственные действия. Продажа газа — это коммерческий бизнес, политики в этом нет», — подчеркнул Ананских в беседе с RT.

Ранее глава "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что в 2019 году незалежная потребила 29,8 миллиарда кубометров газа, что на 20 миллиард кубометров меньше показателей 2013 года. Коболев связал это с ростом стоимости "голубого топлива".

Власти России и Украины в конце декабря 2019 года подписали соглашение о продолжении транзита газа через Украину, в том числе пятилетний контракт на прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом соглашение обеспечит продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. Также "Газпром" и "Нафтогаз" могут в перспективе договориться о прямых поставках газа на Украину со скидкой от европейского хаба.

Украина с 2015 года фактически не закупает российский газ, а перекупает его у Европы. Но с начала 2020 года страна перешла на покупку газа РФ по виртуальному реверсу, что приносит Киеву около половины транзитных объемов. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом", который обязывал Киев передавать газ "Газпром экспорту" на границе с Европой. По этой причине Киев использовал физический реверс из ЕС, приводящий к подорожанию ресурса.