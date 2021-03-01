Суд арестовал троих подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суд в Москве арестовал троих подозреваемых в избиении музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

- В соответствии с ходатайством дознавателя ОМВД по району Хамовники Хамовническим районным судом в отношении троих молодых людей, которые ранее были задержаны по подозрению в нанесении телесных повреждений москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила представитель российского МВД в ходе беседы с журналистами.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, полиция задержала троих подозреваемых в нападении на музыканта Александра Дитковского.

Музыкант из групп «Машина времени» и «Квартал» подвергся нападению 26 февраля, когда шел по Комсомольскому проспекту. К Дитковскому подошли неизвестные люди и потребовали у него деньги, а после отказала начали избивать музыканта. Его госпитализировали в больницу с серьезными травмами.