Правительство Германии раскритиковало санкции США против «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 1 марта, говорится в письменном ответе правительства ФРГ на соответствующий депутатский запрос, который опубликовали на сайте кабмина.

- Когда все компетентные лица со стороны США будут утверждены американским сенатом и официально займут свои посты, тема отмены санкций в отношении трубопровода станет частью первых переговоров, - отметили власти Германии.

Кабмин ФРГ раскритиковал санкции против проекта, назвав их вмешательством в европейский суверенитет.

При этом власти Германии не исключают, что Штаты могут ввести санкции против немецкого фонда, которые поддерживает «Северный поток — 2».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что власти Германии опасаются, что страна может получить несколько исков о возмещении ущерба, если строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет остановлено.