Петр Порошенко раскритиковал вакцину от коронавируса AstraZeneca, которой прививают украинцев Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал вакцину от коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca, которой в настоящее время прививают жителей Украины. Свое мнение по поводу препарата лидер фракции «Европейская солидарность» высказал в понедельник, 1 марта, на заседании Согласительного совета в Верховной раде.

Петр Порошенко сообщил, что накануне вернулся из Прикарпатья, где, по его словам, сложилась критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

- Я спросил, почему отказываются вакцинироваться. Прошу извинить за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г**но привезли. И привезли его из-за коррупции и профнепригодности, - заявил бывший украинский лидер.

Самолет с 500 тысячами доз этой вакцины привезли на Украине из Индии 23 февраля, на следующий день в стране стартовала вакцинация. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.

Напомним, на прошлой неделе в Эстонии зафиксировали 382 побочные реакции на вакцины от коронавируса. Из них пять серьезных - три были связаны с вакциной производства Pfizer/BioNTech, а две - с вакциной AstraZeneca.