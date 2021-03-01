Суд определит сумму штрафа Twitter по протоколу Роскомнадзора

Если соцсеть не ограничит доступ к запрещенной информации, штраф может составить от 800 тысяч до четырех миллионов рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении социальной сети Twitter, которая по требованию Роскомнадзор не удалила запрещенный на территории контент, будут составлены протоколы об административном правонарушении, а сумму штрафов определит суд.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что если соцсеть так и не ограничит доступ к запрещенной информации, штраф может составить от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, а «в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 марта Роскомнадзор направил Twitter более 28 тысяч заявок с требованием удалить материалы, признанные запрещенными на территории России, но соцсеть не удалила более 2,8 тысячи таких публикаций.