BFMTV: Николя Саркози может отбыть назначенный судом срок под домашним арестом

Николя Саркози получил реальный срок Фото: REUTERS

Бывший президент Франции Николя Саркози может избежать тюрьмы и отбыть назначенный судом срок под домашним арестом, передает телеканал BFMTV со ссылкой на суд.

Условия отбывания наказания определит судья по вопросам свободы и содержания под стражей. И если он сочтет это возможным, экс-глава государства проведет год не в тюремной камере, а у себя дома, но под электронным наблюдением.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и «торговле влиянием». По решению суда, французский политик приговорен к трем годам лишения свободы, причем только один из них – это реальный срок лишения свободы, еще два года – условный срок наказания.

Судебные разбирательства по делу Саркози начались в конце ноября прошлого года. Вместе с Саркози по делу проходили адвокат экс-президента Тьерри Эрзог, а также бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

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Во Франции поставили точку в громком деле. Бывший президент республики Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорен к трем годам (подробности).