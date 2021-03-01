В Словакию поступила первая партия российской вакцины «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Словакию поступила первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила kp.ru пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметив, что республика стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение разработанного центром имени Гамалеи препарата на своей территории.

Премьер-министр Словакии Игор Матович поблагодарил РФПИ и лично руководителя Фонда Кирилла Дмитриева, «который потом и завершил работу над соглашением с российской стороны». Он подчеркнул, что «переговоры были конструктивными и взаимовыгодными».

«Поэтому я уверен, что договоренности будут выполнены. И мы скоро сможем сбросить маски и пожать руки друг другу», - сказал словацкий премьер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Словакия зарегистрировала и одобрила для применения российскую вакцину «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), не дожидаясь решения регулятора ЕС.