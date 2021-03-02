Госдепартамент США считает ситуацию с Навальным «неотложным приоритетом»

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Американская администрация рассматривают ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального как «неотложный приоритет» и «тесно сотрудничает» по этому вопросу с Евросоюзом, заявил на брифинге в понедельник, 1 марта, руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

«Мы чрезвычайно тесно сотрудничаем с ЕС и более широким кругом наших партнеров по вопросу прав человека в России, включая вопрос Навального и тех, кто был несправедливо задержан после его ареста», - приводит его слова ТАСС.

Новый официальный представитель госдепартамента добавил, что в ведомстве рассматривают «это как неотложный приоритет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в Вашингтонской администрации сообщил, что Соединенные Штаты собираются ввести санкции против России из-за Навального. В этот же день, 1 марта, стало известно, что Евросоюз согласовал антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг блогера.